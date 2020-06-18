Beşiktaş, Denizlispor maçına hazırlanıyor

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ile sona erdi.

Beşiktaş, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar saat 16.00'da uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!