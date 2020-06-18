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Haber Giriş: 18.06.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Denizlispor maçına hazırlanıyor

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Beşiktaş, Denizlispor maçına hazırlanıyor
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Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ile sona erdi.

Beşiktaş, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar saat 16.00'da uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek.

 

Beşiktaş, Denizlispor maçına hazırlanıyor

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