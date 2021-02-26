Beşiktaş Denizlispor maçı saat kaçta? İki takım 42. kez karşı karşıya

Süper Lig'de Denizlispor'u konuk ettiği 20 maçın sadece birini kaybeden Beşiktaş, tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Beşiktaş ile oynadığı son 14 Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor, rakibini Ağustos 2004'ten bu yana mağlup edemiyor.

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın beşini kazanan Beşiktaş, bu galibiyetlerde attığı 12 gole karşılık sadece iki gol yedi.

Süper Lig'de oynadığı son maçta Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Denizlispor, Aralık 2020'den bu yana üst üste iki galibiyet alamıyor. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 14 Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor, son galibiyetini Mart 2009'da Başakşehir karşısında almıştı. Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 53 gol atan Beşiktaş, son 18 sezonda 25'inci maçlar itibarıyla daha fazla golü sadece 2015/16'da kaydetmişti. Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarında en uzun süre skor dezavantajıyla oynayan takım Denizlispor.

Süper Lig kariyerinde Denizlispor'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Cenk Tosun, daha önce karşılaştığı 30 takımın 26'sına en az bir gol attı. Bu sezon ligde forma giyen hiçbir oyuncu, 2010/11'den bu yana daha fazla takımın filelerini havalandıramadı. Süper Lig'de beş maçtır gol atamayan ve çektiği son yedi isabetli şutu gole çeviremeyen Cyle Larin, daha önceki 17 isabetli şutundan 11 gol çıkarmıştı. Denizlispor forveti Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Beşiktaş; ancak Kolombiyalı forvet son dört karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin filelerini havalandıramadı.

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM 75 GOLÜNE, DENİZLİSPOR 37 GOLLE CEVAP VERDİ

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 41 maçta siyah-beyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, rakibini deplasmanda 3-2 yendi.

DENİZLİSPOR 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 14 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 14 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 11 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 14 maçta Beşiktaş 13 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

DENİZLİSPOR'UN DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ 1996'DA

Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı.

Bu mağlubiyetin ardından rakibine üstünlük şansı vermeyen Beşiktaş, İstanbul'da oynanan 20 maçın 15'ini kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

İstanbul'da siyah-beyazlıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.

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