Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı.
İstasyonlarda denge ve kuvvet çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, açma-germe ile idmanı tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklara devam edecek.
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