MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş denge ve kuvvet çalıştı
GeriFutbol Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.08.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı.

İstasyonlarda denge ve kuvvet çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, açma-germe ile idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklara devam edecek.

Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

 

Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle