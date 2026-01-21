×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Demir Ege'nin ayrılığını KAP'a bildirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz#Portekiz
Beşiktaş, Demir Egenin ayrılığını KAPa bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 19:42

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transfer olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve David Jurasek'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Demir Ege Tıknaz'ın da Braga'ya transfer olduğunu duyurdu.

Gözden KaçmasınFutbol Konseyi: Osimhenin varlığı Galatasarayı tembelleştirdi | Tedesco müdahale gücünü gösterdiFutbol Konseyi: 'Osimhen'in varlığı Galatasaray'ı tembelleştirdi | Tedesco müdahale gücünü gösterdi!'Haberi görüntüle

Beşiktaş'tan yapılan KAP açıklaması şu şekilde;

“Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre SC Braga, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir.”

Haberin Devamı

Demir Ege Tıknaz’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!