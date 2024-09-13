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Beşiktaş, Daniel Amartey'in sözleşmesini feshetti

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#Beşiktaş#Daniel Amartey#Transfer
Beşiktaş, Daniel Amarteyin sözleşmesini feshetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 20:16

Beşiktaş, 29 yaşındaki stoper Daniel Amartey ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.

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Beşiktaş, Ganalı savunma oyuncusu Daniel Amartey'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Siyah beyazlıların Daniel Amartey ile 1 yıllık alacaklarına karşılık olarak sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." denildi.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Amartey, 1 gol kaydetti.

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#Beşiktaş#Daniel Amartey#Transfer

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