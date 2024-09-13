Beşiktaş, Daniel Amartey'in sözleşmesini feshetti

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Beşiktaş, Ganalı savunma oyuncusu Daniel Amartey'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Siyah beyazlıların Daniel Amartey ile 1 yıllık alacaklarına karşılık olarak sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." denildi.
Beşiktaş formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Amartey, 1 gol kaydetti.