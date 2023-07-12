Beşiktaş, Daniel Amartey ile anlaştı! İstanbul'a gelecek...

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Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Ganalı stoper Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.



Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ganalı milli oyuncu Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcunun yarın(Perşembe) İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip, Almanya kampına katılması bekleniyor.



Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City’de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.

Asıl mevkisi stoper olan Amartey, önlibero ve sağ bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor.