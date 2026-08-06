Beşiktaş Dalya için sahada

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. TSİ 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Romanya Federasyonu’ndan Horatiu Fesnic yönetecek. Mücadele S Sport + ve tv100’den yayınlanacak.

Sahadan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak olan Kartal, haftaya oynanacak rövanşta rakibini elerse play-off turuna kalacak ve Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile rakip olacak. Şampiyonlar Ligi 3 eleme turundaki ilk maçı Zagreb 5-0 kazandı.

TROSSARD DA KADROYA EKLENDi

Avrupa kupalarında 261. maçına çıkacak olan Beşiktaş bundan önceki karşılaşmalarda 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı, 351 gol atıp, 395 gol yedi. Siyah beyazılar bugün kazanarak galibiyet sayısını 100’e çıkarıp dalya diyecek. Beşiktaş’ta Dünya Kupası nedeniyle izin yapan ve takıma geç katılan yeni transfer Leandro Trossard da dün UEFA listesine eklendi. Kralove’de ise Tomas Petrasek ve Adam Vlkanova sakat.

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