Beşiktaş da Sergen Yalçın da Şampiyonlar Ligi'nde siftah peşinde! Batshuayi kararı...

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Şampiyonlar Ligi’nde grupta çıktığı ilk 4 maçı da kaybeden Beşiktaş bugün sahasında Ajax’ı konuk ediyor. Gruptan çıkma şansını daha önceden kaybeden Kartal, turu garantileyen rakibi karşısında hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve EXXEN’den canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto’nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Siyah beyazlılarda Sporting Lizbon ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören Josef de Souza cezası nedeniyle bugünkü maçta görev alamayacak.

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BATSHUAYI 11'DE OLMAYACAK

Siyah beyazlılarda durumu merak edilen Belçikalı golcü Michy Batshuayi de bugünkü mücadelede 11’deki yerini alamayacak. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın dünkü basın toplantısında Batshuayi’nin maç oynayacak fizik gücüne tam olarak sahip olmadığını ifade etti. Yalçın ayrıca “Belki 20-30 dakika kullanabiliriz” dedi.

Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak olan Beşiktaş geride kalan 228 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 97 kez kaybederken, 47 de beraberlik aldı.

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SERGEN YALÇIN DA SİFTAH PEŞİNDE

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında 7. Avrupa maçına çıkacak. Yalçın 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alırken hiç kazanamadı.

EN ÇOK KIEV'E KAYBETTİ

Beşiktaş’ın Avrupa kupaları tarihinde Ajax’tan (5) daha fazla mağlup olduğu tek takım 6 kez kaybettiği Dinamo Kiev.

6 MAÇTA TAM 20 GOL YEDİ

Devler Ligi’nde son 6 maçı toplam 20 gol yiyerek kaybeden Beşiktaş, son 19 karşılaşmada sadece 2017‘de Leipzig’e karşı kalesin kapadı.

10. HOLLANDALI RAKİP

Hollanda takımlarına karşı 10. maçına çıkacak olan Kartal 9 maçlık seride 2 kez kazanırken, 6 kez mağlup oldu, 1 maçta eşitlik bozulmadı.