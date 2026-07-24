Beşiktaş da istiyordu: Galatasaray'dan Jhon Lucumi'ye dev teklif!

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Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'ya talip olan kulüplerin her geçen gün artmasının ardından savunma hattı için arayışlara başlayan Galatasaray, Beşiktaş'ın da transferi için görüşmelerde bulunduğu Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi için harekete geçti.

BOLOGNA'DAKİ MAAŞININ İKİ KATINDAN FAZLASI ÖNERİLDİ

Corriere dello Sport Stadio'nun haberine göre; Galatasaray, Jhon Lucumi'ye yıllık net 4 milyon euroluk bir sözlü teklif yaptı.

Teklif edilen tutar, Lucumi'nin Bologna'da kazandığı ücretin iki katından fazla ve aldığı diğer tekliflerden de yüksek olduğu için hem Lucumi hem de menajeri Galatasaray'ın teklifine oldukça sıcak bakıyor.

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BOLOGNA EN AZ 23 MİLYON EURO İSTİYOR

Bologna'nın 1 yıllık sözleşmesi kalan 28 yaşındaki stoper için en az 23 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, sarı-kırmızılıların yapacağı teklifin transferin gidişatını şekillendireceği belirtildi.

PERFORMANSI

2022 yazında 8 milyon euro karşılığında Genk'ten transfer edilen Lucumi, dört sezonu geride bıraktığı Bologna'da 152 resmi maça çıkarken 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 28 sarı - 1 kırmızı kart gördü.