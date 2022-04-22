Beşiktaş-Cyle Larin pazarlığında yıllık fark 1 milyon euro!

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Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan ücret pazarlığında anlaşma sağlanamadı ve siyah beyazlı yönetim masadan kalktı.

Kulüp adına görüşmeleri yürüten sportif direktör Ceyhun Kazancı, yıllık 2.5 milyon Euro isteyen oyuncunun menajerine, “Biz en fazla 1.5 milyon Euro verebiliriz. Düşünüp kararınınızı bildirin” dedi

'HAK ETTİĞİM PARAYI İSTİYORUM'

Larin’in konu ile ilgili olarak yöneticilere, “Türkiye’yi ve Beşiktaş’ı çok seviyorum, en çok ben kalmak istiyorum ama 4 yıldır takımda en az para alan oyunculardan biriyim. Artık hak ettiğim parayı kazanmak istiyorum. Menajerim birkaç kulüple görüşüyor. Teklifinizi artırmanızı bekliyorum” dediği öğrenildi