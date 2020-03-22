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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2020 - 15:44,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, Clyne transferi için Liverpool'un kapısını çalacak!

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Beşiktaş, Clyne transferi için Liverpool'un kapısını çalacak!
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Sezon sonunda takıma sağ bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Liverpool'un düşünmediği Nathaniel Clyne dahil oldu...

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen siyah-beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.

Gökhan Gönül'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i Sergen Yalçın'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

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