Beşiktaş, Ciro Immobile transferinde mutlu sona çok yakın!

Haberin Devamı

Siyah beyazlıların Lazio ile bonservis için 3 milyon Euro’da anlaştığı ve golcünün bugün İstanbul’a gelmesinin beklendiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi daha önce Immobile ile 2 yıllığına 6 milyon Euro’ya el sıkışmıştı.

AYRILMAK iSTERSE DiKKATE ALIRIZ

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Sky Itaila'ya yaptığı açıklamada, "Immobile, Lazio'nun ayrılmaz bir parçası. Ancak ayrılmak isterse kulüp bunu dikkate alacaktır" açıklamasını yaptı. Öte yandan Siyah beyazlı kulüp, Augsburg formasını giyen Felix Uduokhai'yi gündemine aldı.