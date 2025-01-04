Beşiktaş, Çimsa ÇBK Mersin karşısında hata yapmadı!

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Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇBK Mersin'i 71-65 yendi.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Şakacı, İsmail Binbir, Niyazi Yasin Kahraman
Beşiktaş: Lazic 12, Evans 21, Winterburn 6, Elif Bayram 11, Fagbenle 9, Pelin Gülçelik 10, Melek Uzunoğlu 2, Gizem Başaran Turan, Özge Özışık
Çimsa ÇBK Mersin: Howard 21, Anderson 12, Carleton 7, Rupert 16, Derya Bilgiç 4, Asena Yalçın 3, Sinem Ataş 2, Şevval Akalan, Derin Yaya
1. periyot: 17-18
Devre: 41-31
3. periyot: 56-46