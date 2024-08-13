Beşiktaş, Cher Ndour transferini açıkladı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Paris Saint Germain'den Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.'' denildi.

2023 yazında Benfica'dan Paris Saint Germain'e transfer olan genç futbolcu, kış transfer döneminde ise kiralık olarak Braga'nın yolunu tutmuştu.