Beşiktaş cephesinden sert hakem tepkisi: 'Düdük asmasını bekliyoruz!'

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 94-76 kaybetti.

Olaylı geçen derbinin ardından Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven, karşılaşmadaki hakem kararlarına dair sert açıklamalarda bulundu.

İşte Özkan Arseven'in açıklamaları;

"NAHOŞ OLAYLAR YAŞADIK"

"Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak, taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yapmış olduğu bu tarzı biz Beşiktaş olarak kabul etmiyoruz. Biz kendisini, ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlik olacağımızı ona göstereceğiz. Kesinlikle taraftarın küfrünü, holiganizmine karşıyız. Burada nahoş olaylar yaşadık. Kameralar çekmiştir."

"DÜDÜK ASMASINI BEKLİYORUZ"

"Skandal hakem yönetimiyle Beşiktaş camiasına ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz artık haddini aşarak haksız yere 3 kez doğru 'challenge' görerek, sahadaki 3 hakemin görmeyerek kenardan bir hocanın yakalaması sonrası bahsettiğimiz hakem, hocamızı atmıştır. Oyuna direkt olumsuz katkısı olmuştur. TBF yetkilileriyle defalarca görüştük. Böyle kararlar veren hakemi, nasıl bu maçta görevlendiriliyor kulüp olarak bunu soruyoruz. TBF'nin artık Beşiktaş'ın haklarını yiyen bu tarz hakemlere müsamaha tanımamasını istiyoruz. Hakem Yener Yılmaz'ın düdük asmasını bekliyoruz."

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"BUNA TBF'NİN SON VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Tamamen bu takımın hakkı yenmiştir. Tamamen Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdüklerle haksız bir şekilde takımımız mağlup olmuştur. Biz sezon başından beri terimizin son damlasına kadar mücadele ediyor. Kollanmak değil adalet bekliyoruz. Adaletli maçlarda Beşiktaş'ın neler yapabileceğini hepimiz gördük. Bu akşam yaşamış olduğumuz hakem skandalına TBF'nin son vermesini bekliyoruz."

"YÖNETİCİLER DESTEK OLMAK YERİNE KARŞI GELMELİ"

"Bugün tribünlerde nahoş olaylar yaşadık. Holiganların bize karşı saldırganlığı, küfürleri son bulmalı. Yöneticiler destek olmak yerine karşı gelmeli. Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'nun tamamen holiganizm tarafında olarak, taraftarın yanında olduğunu düşünerek bize yapmış olduğu bu tarzı biz Beşiktaş olarak kabul etmiyoruz. Biz kendisini, ev sahibi olduğumuz maçlarda nasıl misafirperverlik olacağımızı ona göstereceğiz. Kesinlikle taraftarın küfrüne, holiganizmine karşıyız. Burada nahoş olaylar yaşadık. Kameralar çekmiştir. Fenerbahçe yöneticisine yakışmayacak tepki aldık, hakaretler yaşadık. Şahsım ve yönetici arkadaşlar adına Fenerbahçe'den özür bekliyoruz. Yaşananları gördük. Bundan sonraki maçlarda bu şekilde nahoş olaylar yaşamayız."

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"ADALET İSTİYORUZ"

"Hakem kararları böyle olmaz. Biz adalet istiyoruz. Adaletli olan her maçta Beşiktaş kazanmayı bilecektir. Buna inanıyoruz."

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"Hakemler açıklanınca TBF'ye ve Hakem Kurulu ile görüştük. (Hakem Yener Yılmaz) diğer maçlarda olmayacak ama 1 maç bizim için çok önemli. Bugün kafa kafaya giden mücadelede bunu yaşadık. Bu ilk maç. Kupa için mücadele vereceğiz. Şampiyon olmak istiyoruz."