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GeriFutbol Beşiktaş, Cenk Tosun'un doğum gününü kutladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Beşiktaş, Cenk Tosun'un doğum gününü kutladı

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Beşiktaş, Cenk Tosun'un doğum gününü kutladı
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Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da kariyerini sürdüren eski futbolcularından Cenk Tosun'un 29. yaş gününü kutladı.

Kulübün Twitter hesabından, milli futbolcunun Beşiktaş formasıyla, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı şık golün videosuyla birlikte, "İyi ki doğdun Cenk Tosun, mutlu yıllar" mesajı paylaşıldı.

Beşiktaş, Cenk Tosunun doğum gününü kutladı

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