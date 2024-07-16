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Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti! Fenerbahçe...

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#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe
Beşiktaş, Cenk Tosuna veda etti Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 00:10

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan 33 yaşındaki golcü futbolcu Cenk Tosun için veda mesajı paylaştı.

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Beşiktaş, sözleşmesi biten Cenk Tosun ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada Cenk Tosun’a bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Beşiktaş’tan paylaşılan veda mesajında şu ifadelere yer verildi: "Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun’la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun’a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe

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