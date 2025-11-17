×
Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisini alıyor! Fenerbahçe'ye yapılacak transfer teklifi belli oldu

Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 09:56

Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralayan Beşiktaş, yıldız oyuncuya dair son kararını verdi. Siyah beyazlılar, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan 28 yaşındaki yıldız, 8 maçta yaptığı 4 gollük katkıyla hem teknik ekibin hem de yönetimin güvenini kazandı.

Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle yeniden parlayan milli futbolcu, istikrarlı performansıyla hem oyunun temposunu artırıyor hem de hücum hattına dinamizm katıyor.

Sürekli ilk 11’de şans bulan Cengiz’in de kariyerini Siyah-Beyazlı formayla sürdürüme isteği netleşmiş durumda.

Yönetim, yaz döneminde belirlenen 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanarak yıldız oyuncuyu kadroya kalıcı olarak katmayı planlıyor.

