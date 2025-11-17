Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisini alıyor! Fenerbahçe'ye yapılacak transfer teklifi belli oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan 28 yaşındaki yıldız, 8 maçta yaptığı 4 gollük katkıyla hem teknik ekibin hem de yönetimin güvenini kazandı.

Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle yeniden parlayan milli futbolcu, istikrarlı performansıyla hem oyunun temposunu artırıyor hem de hücum hattına dinamizm katıyor.

Sürekli ilk 11’de şans bulan Cengiz’in de kariyerini Siyah-Beyazlı formayla sürdürüme isteği netleşmiş durumda.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş açıkladı: Sergen Yalçın anjiyo geçirdi Haberi görüntüle

Yönetim, yaz döneminde belirlenen 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanarak yıldız oyuncuyu kadroya kalıcı olarak katmayı planlıyor.