Canlı Anlatım İzle | Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş: 0

Rizespor: 0

Goller

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Meriah, Melnjak; Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay Torun, Skoda.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takım arasında dikkat çeken istatistikler bulunuyor. Rizespor ile oynadığı son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş, son dokuz karşılaşmanın sekizinde rakibini mağlup etti. Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Rizespor, daha önceki altı karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Beşiktaş, Ekim-Kasım 2009 arasındaki beş maçlık seriden bu yana ilk kez üst üste dört Süper Lig maçını gol yemeden kazandı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi.

Beşiktaş formasıyla çıktığı son iki iç saha maçında iki gole katkı sağlayan Georges-Kévin Nkoudou, daha önceki toplam 15 karşılaşmada aynı sayıda katkı yapabilmişti. Son iki Süper Lig maçında birer gole katkı sağlayan Oğuzhan Özyakup, Mayıs-Haziran 2017'den bu yana üç maçlık seri yaşamıyor. Süper Lig'de ilk kez forma giydiği Haziran 2020'den bu yana en fazla maçta kalesini gole kapatan isim, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu. 2020 takvim yılında Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Milan Skoda, Beşiktaş'a karşı forma giydiği tek maçta fileleri havalandırmıştı.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

​​​​​​​Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puan topladı. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puan elde etti. Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi. Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi. Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

SAKATLAR İYİLEŞTİ

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayan Rachid Ghezzal, hazır hale geldi. Uzun süredir sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic de takımla çalışmalara başladı. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar ise bugün İstanbul'a dönecek.

ÇAYKUR RİZESPOR 16 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İki ekip arasında geride kalan 38 lig maçından 24'ünü Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 70 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 37 gol attı. Geçen sezon İstanbul'da iki takım arasında oynanan maç, 1-1 berabere tamamlandı. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazandı. Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 16 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 16 maçtan 11'ini yitirdi, 5'inde berabere kaldı. İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 19 lig maçının 12'sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 kez de berabere kaldı. Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 37 gole, Karadeniz ekibi 16 golle karşılık verdi. Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 10 lig maçından 5'i berabere bitti, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında siyah-beyazlı ekip, tarihi bir hezimet yaşadı. Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

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