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Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! BJK - Çaykur Rizespor maçı canlı yayın kanalı

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#Çaykur Rizespor#Beşiktaş#BJK
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu BJK - Çaykur Rizespor maçı canlı yayın kanalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 08:58

Trendyol Süper Lig’in 35. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçıyla devam ediyor. Karşılaşma öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamlanırken Serdar Toprakkale ve İlhan Palut'un muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - Çaykur Rizespor maçı canlı yayın kanalı ve iki takımın muhtemel 11'leri...

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Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde özellikle iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Karşılaşma öncesinde maçın yayıncı kuruluşu ve saatiyle birlikte iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, BJK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

BEŞİKTAŞ - ÇAKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat 20.00'de Hakem Ali Şansalan'ın düdüğüyle başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER 

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Chamberlain, Muçi, Ghezzal, Semih, Cenk

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Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Aliqulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Gaich

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu BJK - Çaykur Rizespor maçı canlı yayın kanalı

Ligde son 21 maçı kaybetmedi

Beşiktaş, Rizespor’la ligde oynadığı son 21 lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 2006 yılında alan siyah-beyazlı ekip, söz konusu süreçte 15 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken, 47 kez de gol sevinci yaşadı. Ayrıca Kartal, evindeki son 10 mücadelede de Rize ekibine kaybetmedi.

4 eksik

Beşiktaş’ta, Rizespor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi’nin yanı sıra geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, yarın görev alamayacak. Demir Ege Tıknaz’ın durumu ise bugün akşam saatlerinde yapılacak son idmanın ardından belli olacak.

Semih ve Amartey sınırda

Siyah-beyazlı takımda Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Semih ve Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

 

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#Çaykur Rizespor#Beşiktaş#BJK

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