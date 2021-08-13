Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ilk 11 kadrosu belli oldu!

Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı Süper Lig'in açılış karşılaşmasına sahne olacak. Süper Lig'de yeni transferleri ile ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, sahada taktik savaş verecek. Karşılaşmanın kadrosunda Rachid Ghezzal'da yer alacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan Karaman

Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Alper, Sabo, Remy

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1'den canlı izlenebilecek. Müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'de açılış gerçekleşecek. 2021-2022 sezonunun ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, tarihlerinde 52'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce Beşiktaş karşısında 10 galibiyet alan Çaykur Rizespor, 33 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor'u 3-1, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 ve 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2013-2014 sezonunun açılış maçında ise Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kurdu.

Sezonun ilk haftalarında oynadığı müsabakaların 54'ünde gol atan siyah-beyazlılar, 9'unda ise fileleri havalandıramadı.

Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.