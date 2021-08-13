Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'de açılış maçı!

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı, pandemi koşulları çerçevesinde stadyumda da taraftar eşliğinde izlenebilecek. Bu karşılaşmadan çıkacak olan sonuçla birlikte ilk haftanın puan durumundaki ilk değişiklik tabloya yansıyacak. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1'den canlı izlenebilecek.



GHEZZAL, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLDİ



Siyah-Beyazlı ekiple sadece tek antrenmana çıkan Rachid Ghezzal, bugün oynanacak mücadelenin kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçının kadrosunda şu isimler bulunuyor: "Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın."

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