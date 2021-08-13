Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig sezonu açılıyor!

Beşiktaş Rizespor maçı ile 2021-2022 sezonu resmen start alacak. Süper Lig'de yeni transferleri ile ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, sahada taktik savaş verecek. Karşılaşmanın kadrosunda Rachid Ghezzal'da yer alacak. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Beşiktaş Rize maçı öncesi bazı detaylar

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan Karaman

Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Ronaldo, Alper, Sabo, Remy

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1'den canlı izlenebilecek. Müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'de açılış gerçekleşecek. 2021-2022 sezonunun ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, tarihlerinde 52'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce Beşiktaş karşısında 10 galibiyet alan Çaykur Rizespor, 33 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak. AVAR hakemi ise Yakup Özhan.

İLK MAÇIN SANTRFORU KENAN KARAMAN



5 Temmuz’da başlayan hazırlıkların tamamını İstanbul’da yapan siyah beyazlılarda, karantinası devam eden Alex Teixeira haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Takıma sakat katılan Welinton ve Larin tamamen iyileşerek antrenmanlara katıldı ve oynayacak duruma geldi. Leicester City ile sezon başı kampına katıldığı için siyah beyazlılara hazır durumda gelen Rachid Ghezzal da teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.



Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde: Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Gökhan Töre (Ghezzal), Atiba, Salih, N’Koudou (Larin), Kenan Karaman.



GHEZZAL, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLDİ



Siyah-Beyazlı ekiple sadece tek antrenmana çıkan Rachid Ghezzal, bugün oynanacak mücadelenin kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçının kadrosunda şu isimler bulunuyor: "Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın."

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