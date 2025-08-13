×
Beşiktaş, Can Keleş'in Kocaelispor'a kiralandığını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Can Keleş#Kocaelispor
Beşiktaş, Can Keleşin Kocaelispora kiralandığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 15:52

Beşiktaş, Can Keleş'in sezon sonuna kadar Kocaelispor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur.

Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş, Can Keleşin Kocaelispora kiralandığını açıkladı

Kocaelispor da duyurdu

Kocaelispor, Can Keleş transferini de resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada; 'Kulübümüz ile Beşiktaş A.Ş arasında futbolcu Can KELEŞ’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda anlaşılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.' denildi.

