×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Can Keleş'i Kasımpaşa'ya kiraladı

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#Beşiktaş#Kasımpaşa
Beşiktaş, Can Keleşi Kasımpaşaya kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 21:11

Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.

Haberin Devamı

Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaşlı futbolcu Can Keleş'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Gözden KaçmasınSüper Ligde çok ilginç olay Kayserisporlu Bahoken takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördüSüper Lig'de çok ilginç olay! Kayserisporlu Bahoken takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü Haberi Görüntüle

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş forması giyen Can Keleş, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024-2025 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Beşiktaş, Can Keleşi Kasımpaşaya kiraladı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#Beşiktaş#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!