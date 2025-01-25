Beşiktaş, Can Keleş'i Kasımpaşa'ya kiraladı

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Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaşlı futbolcu Can Keleş'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş forması giyen Can Keleş, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024-2025 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.