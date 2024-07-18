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Beşiktaş, Can Keleş transferini bitiriyor!

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#Transfer#Beşiktaş#Can Keleş
Beşiktaş, Can Keleş transferini bitiriyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 07:00

Kadrosunu Paulista, Rafa ve İmmobile ile güçlendiren siyah beyazlılar, Karagümrük’ün 22 yaşındaki oyuncusu Can Keleş’le de anlaştı. Bonservisi için 2.5 milyon Euro ödenecek olan genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile’nin ardından dördüncü transferini de yaptı. Siyah beyazlılar, Fatih Karagümrük’ün 22 yaşındaki oyuncusu Can Keleş’le anlaşma sağladı. Beşiktaş, genç futbolcunun bonservisi için Karagümrük’e 2.5 milyon Euro ve başarı bonusu ödeyecek.

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Karagümrük bonservisini yeni aldı

Can Keleş’in bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Karagümrük’ün geçen yıl Austria Wien’den kiralayıp, bu ay 500 bin Euro’ya bonservisini aldığı genç futbolcu, kırmızı siyahlı takımda 35 maça çıkıp 5 gol, 4 asist üretti. Çok yönlü bir oyuncu olan Can, orta sahada, kanatlarda ve santrforda görev yapabiliyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Can Keleş

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