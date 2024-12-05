Beşiktaş camiası, 'Demirören’in tespitleri çok doğru' dedi: Güçlü başkan, güçlü Beşiktaş

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Beşiktaş’ın eski başkanı Yıldırım Demirören’in, olağanüstü seçim kararı alınan siyah beyazlı kulübe ilişkin dünkü gazetemize yaptığı açıklamalar büyük yankı yarattı. ‘Beşiktaş’a güçlü başkan lazım’ başlığıyla manşete taşıdığımız bu sözler camiayı tam anlamıyla birleştirip kenetledi. 2004-2012 yılları arasında siyah beyazlı kulübün başkanlığını yapan Demirören’in tespitlerini camianın önde gelen isimlerine sorup görüşlerini aldık:

ESKi BAŞKAN SERDAR BiLGiLi: DiKKATE ALINMASI GEREKEN SÖZ

Beşiktaş Kulübü her zaman güçlü başkanlar tarafından yönetilmiştir. Yıldırım Demirören’in ‘güçlü başkan’ sözü dikkate alınmalı.

ESKi DiVAN BAŞKANI ŞEREF NASIR: TEK ÇARE GÜÇLÜ BAŞKAN

Camiayı toparlamak gerek. Bunun için de güçlü bir başkana ihtiyaç var. Tek çare bu. Yıldırım Demirören çok haklı. Camiaya dokunmuş arkadaşlar göreve gelmeli. Beşiktaş’ı her zaman güçlü başkanlar yönetmeli. Hüseyin Yücel para koymasaydı kulüp kayyuma giderdi.

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ESKi DiVAN BAŞKANI YALÇIN KARADENiZ: YÖNETiM DE GÜÇLÜ OLMALI

Yıldırım Demirören’in sözleri çok anlamlı ve değerli. Beşiktaş’ın yeni başkanı maddi ve manevi yönden güçlü bir isim olmalı. Sıradan insanların başkan olmaması gerekir. Plan ve programı olmayanların başkanlık yapmaması gerekir. Yıldırım Demirören son derece haklı. Beşiktaş Kulübü’nü güçlü bir başkan ve yönetim kurulu yönetmeli.

ESKi YÖNETiCi HÜSNÜ GÜRELi: SADECE BEŞiKTAŞ’I DÜŞÜNMELi

Eski başkanımız Yıldırım Demirören Beşiktaş ile ilgili sözlerinde çok haklı. Kulübümüz sadece Beşiktaş’ı düşünen güçlü başkanlar ve yönetim kurulları tarafından yönetilmeli.

ESKi YÖNETiCi SiNAN VARDAR: YÜREKTEN DESTEKLiYORUM

Yıldırım Demirören’in başkanlığında 2 dönem yöneticilik yaptım. Süleyman Seba’dan sonra en başarılı başkandır. Futbolda hatalar olur. Kulübe alacağını bağış yapan tek başkan Yıldırım Demirören’dir. Kendisini yürekten destekliyorum. Kulübe başkan olmak için başkan olunmaz.

ESKi YÖNETiCi BARIŞ DiLLiGiL: POPÜLiZMDEN UZAK OLMALI

Hem güçlü hem de kulübü kısa sürede düzlüğe çıkartacak, popülizmden uzak başkanlar şart. Kulüp şu anda belirsiz bir durumda. 6 aylık mı yoksa sonraki 3 yıl için mi plan yapmalı? Yönetimlerde hep vezir olmaz, şah ve filler de olur.

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ESKi YÖNETiCi EMRE KOCADAĞ: BAŞARI iÇiN GÜÇLÜ BAŞKAN ŞART

Yıldırım Demirören çok doğru söylüyor. Kulüpleri maddi ve manevi yönden güçlü başkanlar başarıya taşır. Hiçbir güvencesi ve varlığı olmayan kişilerin, ‘olmayan şeyleri varmış gibi gösteren’ söylemlerle başkanlık yapması camialara zarar veriyor.

ESKi YÖNETiCi TARKAN SER: KONSENSüS OLUŞTURULMALI

Beşiktaş güçlü başkanlar ile yükselir. Geçmişte kulübümüze tam 70 milyon dolar bağışlayan Yıldırım Demirören’in yanında Serdar Bilgili, Nevzat Demir, Ömer Sabancı, Cemil Kazancı gibi güçlü isimlerin katılımıyla bir konsensüs oluşturulmalı.

ESKi YÖNETiCi SEYiT ATEŞ: GEREKTiĞiNDE BÜYÜK BAĞIŞ YAPABiLMELi

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Beşiktaş'ın Yıldırım Demirören gibi kulübe 70 milyon dolar bağış yapabilecek başkana ihtiyaç var. Beşiktaş Kulübü tarihinde böyle bir bağış yapıp giden başka bir başkan göremezsiniz. Bu kulübün Yıldırım Demirören’in dediği gibi güçlü başkanlara ihtiyacı var.

DiVAN KURULU ÜYESi OKAN KILIÇ: ARAT UMUDU BiTiRDi KANDIRILDIK

Hasan Arat maalesef tüm umutları ve kendisine güvenenleri yıktı. Beşiktaş’a başkan olanların ekonomik gücünün olması şart. Geçmişte süslü sözlerle kandırıldık. Yıldırım Demirören’in yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır.

ESKi YÖNETiCi BAHATTiN DEMiR: GÜÇLÜ iSiMLERLE BiRLEŞMELiYiZ

Yıldırım Demirören zor günlerde kulübe destek olmuş önemli bir isim. Beşiktaş’ı güçlü başkanlar yönetmeli ve camia bu güçlü başkanın etrafında birleşmeli. Nevzat Demir, Ömer Sabancı, Erhan Kamışlı ve Yalçın Sabancı gibi başarılı isimler ve Yıldırım Demirören ile Avrupa’nın en güçlü takımı neden olmayalım.

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ESKi YÖNETiCi ERDAL TORUNOĞULLARI: CAMiAMIZ ŞU AN KENETLENMELi

Beşiktaş camiası şu anda kenetlenip tek yürek olmalı. Güçlü başkanlar yönetmeli. Beşiktaş gibi büyük kulüpler Türkiye’de ve Avrupa’da yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamalı.

ESKi YÖNETiCi iSMAiL ÜNAL: DEMiRÖREN’iN TESPiTi DOĞRU

Yıldırım Demirören doğru tespit yapmış. Camiada Serdar Bilgili, Tevfik Yamantürk, Nevzat Demir gibi isimler Yıldırım Demirören’in bahsettiği büyük başkanlardır. Demirören ailesi Beşiktaş’a her zaman maddi manevi destek olmuştur.

ESKi YÖNETiCi LATiF AYAZ: CAMiA BiR AN ÖNCE TOPARLANMALI

Biz, Süleyman Seba yönetiminde görev yaparken Beşiktaş Kulübü’nün büyüklüğünü tüm spor ve futbol camiası kabul etmişti. Yıldırım Demirören haklı. Güçlü başkanlara ihtiyaç var. Camianın bir an önce güçlük başkan önderliğinde toparlanması lazım.

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BJK’Li SANATÇILAR DERNEĞi BAŞKANI ABDURRAHMAN KESKiNER: ALMAYA DEĞiL VERMEYE GELMELi

Beşiktaş’ı hiç bu kadar aciz görmedim. Kulübümüze başkan olanlar almaya değil, vermeye gelmeli. Yıldırım Demirören çok haklı. Çok konuşup algı yapan değil, söz verdiği başarılara ulaştırabilecek başkanlara ihtiyaç var.

· 2004-2012 arasında Beşiktaş kulüp başkanlığı yapan Yıldırım Demirören’in açıklamaları dünkü gazetemizde, “Beşiktaş’a aday değil güçlü başkan lazım” başlığıyla yayımlanmıştı.

· Beşiktaş’ın sorunu, aday değil, başkanlık sorunudur. Güçlü, etkili, camiayı bir arada tutacak bir başkan ve etrafında kenetlenmiş bir yönetime ihtiyaç var.

· Üzülerek söylüyorum ki, şu anda aklımda kimse yok. Karamsarlığımın nedeni de bu. Ama Beşiktaş bu ismi bulmak ve kendi içinden çıkarmak zorunda.

· Ben başkan olmak için değil, eski başkan, bir Beşiktaşlı olarak kendimi sorumlu hissettiğim için konuşuyorum. Uyuyamıyorum üzüntüden.

· Konu sadece sonuçlar değil. Artık çocuklar Beşiktaşlı olmuyor. Kulüp kaybettikçe ve kaos içine girdikçe, ekrandan da, tribünden de kaçıyorlar.