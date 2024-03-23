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Canlı izle: Beşiktaş - Buducnost hazırlık maçı

Güncelleme Tarihi:

#Hazırlık Maçı#Beşiktaş#Beşiktaş - Buducnost
Canlı izle: Beşiktaş - Buducnost hazırlık maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 15:25

Milli arayı fırsat bilen Beşiktaş, hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Karadağ takımı Buducnost ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 5-1 BUDUCNOST

GOL: 7' Gedson, 36' Umut Meraş, 42' Ghezzal, 58' Aboubakar, 61' Worrall

İlk yarı sonucu: 3-0

BEŞİKTAŞ İLK 11: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emrecan, Emrecan Terzi, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Cenk, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, Göktuğ, Onur, Rebic, Worrall, Necip, Umut

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BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Buducnost maçı saat 16:00'da başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele Beşiktaş Youtube Kanalı'ndan canlı yayınlanıyor.

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#Hazırlık Maçı#Beşiktaş#Beşiktaş - Buducnost

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