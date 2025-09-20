Beşiktaş bu sezon kaleyi kapatamıyor!

Haberin Devamı

Göztepe deplasmanında daha 4. dakikada kalesinde gol gören Beşiktaş bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol yedi.

İkişer maç oynadığı Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar’dan 6, Konferans Ligi elemelerinde St. Patrickt’ten 3, Lausanne’dan 2 gol yiyen siyah beyazlılar Süper Lig’de de 4 karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü.

Bu sezon oynadığı 10 resmi karşılaşmada 15 gole engel olamazken maç başına 1.5 gol yedi.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞI

Beşiktaş, Göztepe’yi son 4 resmi maçta yenemedi. Siyah beyazlılar, İzmir ekibine karşı 3’ü Süper Lig’de, 1’i Ziraat Türkiye Kupası’da olmak üzere 3 mağlubiyet aldı, 1 kez berabere kaldı. Göztepe, Beşiktaş ile oynadığı 59 maçta 12. galibiyetini dün alırken (30 mağlubiyet, 17 beraberlik) 1968-19 sezonunda evinde oynanan karşılaşmadan sonra ikinci kez 3-0 kazanmayı başardı.

