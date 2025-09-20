×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş bu sezon kaleyi kapatamıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Göztepe#Süper Lig
Beşiktaş bu sezon kaleyi kapatamıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 07:00

Beşiktaş bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da gol yedi.

Haberin Devamı

Göztepe deplasmanında daha 4. dakikada kalesinde gol gören Beşiktaş bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol yedi.

İkişer maç oynadığı Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar’dan 6, Konferans Ligi elemelerinde St. Patrickt’ten 3, Lausanne’dan 2 gol yiyen siyah beyazlılar Süper Lig’de de 4 karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü.

Bu sezon oynadığı 10 resmi karşılaşmada 15 gole engel olamazken maç başına 1.5 gol yedi.

Gözden KaçmasınBeşiktaş, Göztepe karşısında penaltı bekledi Sergen Yalçından tepki...Beşiktaş, Göztepe karşısında penaltı bekledi! Sergen Yalçın'dan tepki...Haberi görüntüle

BEŞİKTAŞ'IN GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞI

Beşiktaş, Göztepe’yi son 4 resmi maçta yenemedi. Siyah beyazlılar, İzmir ekibine karşı 3’ü Süper Lig’de, 1’i Ziraat Türkiye Kupası’da olmak üzere 3 mağlubiyet aldı, 1 kez berabere kaldı. Göztepe, Beşiktaş ile oynadığı 59 maçta 12. galibiyetini dün alırken (30 mağlubiyet, 17 beraberlik) 1968-19 sezonunda evinde oynanan karşılaşmadan sonra ikinci kez 3-0 kazanmayı başardı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Göztepe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!