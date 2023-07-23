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Beşiktaş, Brezilyalı stoper Nino ile anlaştı! Lyanco iptal olunca...

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#Transfer#Beşiktaş#Nino
Beşiktaş, Brezilyalı stoper Nino ile anlaştı Lyanco iptal olunca...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 14:28

Jean Onana ve Daniel Amartey transferlerini tamamlayan Beşiktaş, Lyanco transferinin iptal olması üzerine Fluminense forması giyen stoper Nino için harekete geçti. Breizlyalı futbolcuyla anlaşan Siyah-beyazlı kulüp, Fluminense ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Yeni sezon için kadro çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Onana ve Daniel Amartey transferlerinin ardından girişimlere devam ediyor.

Lyanco'yu İstanbul'a getiren ancak sağlık kontrollerinde çıkan sorunlar sebebiyle Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalamayan Siyah-beyazlı kulüp, Fluminense forması giyen Nino'ya yöneldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 26 yaşındaki stoper ile anlaşan Beşiktaş, Fluminense ile görüşmelerini sürdürüyor.

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BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 6 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Nino için Fluminense'ye bonuslarla beraber 6 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Fluminense'nin sözleşmede çıkış maddesinde yazan 7 milyon euroyu talep ettiği belirtildi.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

NINO KİMDİR?

Tam adı Marcilio Florencio Mota Filho olan 'Nino', 1997 doğumlu. 2019'dan bu yana Fluminense forması giyen Brezilyalı stoper, kulübünde çıktığı 214 maçta 12 gol atıp 4 asist yaptı. 1.88 metre boyundaki Nino'nun Transfermarkt'taki piyasa değeri 7 milyon euro.

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#Transfer#Beşiktaş#Nino