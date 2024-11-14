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Beşiktaş, BOTAŞ'ı farklı devirdi!

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#Beşiktaş#BOTAŞ#Basketbol
Beşiktaş, BOTAŞı farklı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 22:30

Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ'ı 94-67 yendi.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında BOTAŞ'ı 94-67 mağlup etti.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Mustafa Çeltiker

Beşiktaş: Hillsman 10, Evans 16, Winterburn 23, Elif Bayram 12, Fagbenle 13, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık 6, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu 10

BOTAŞ: Cuic 22, Büşra Akbaş 6, Dantas 11, Cave 6, Allen 17, Rana Uçar 2, Işık Su Güven, Saliha Mandıracı, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya 2, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan 1

1. Periyot: 29-17

Devre: 54-36

3. Periyot: 75-56

Beş faulle çıkan: 34.27 Buket Ünal (BOTAŞ)

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#Beşiktaş#BOTAŞ#Basketbol

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