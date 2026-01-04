Beşiktaş, Borussia Dortmund’un bir yıldızına daha talip oldu!

Haberin Devamı

Transfer dönemi açılır açılmaz harıl harıl çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta, hareketli günler yaşanıyor. Gelen son haberlere göre Kartal, uzun süredir peşinde olduğu Borussia Dortmund’un yıldızları için bastırıyor. Daha önce belirtildiği gibi Emre Can ve Salih Özcan konusunda büyük adımlar atılmıştı. 31 yaşındaki Emre, Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığını bildirmişti.

Aynı şekilde Salih de ülkesine dönme konusunda istekli. Özellikle iki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle yönetimin eli de hayli güçlenmiş durumda. Bu sayede iki transferin, çok cüzi bir bonservis bedeli karşılığında bitme ihtimali hayli yüksek görülüyor.

Yaşanan bu gelişmeler sırasında Sarı-Siyahlı ekipten bir ismin daha listeye eklendiği bildirildi. 23 yaşındaki genç golcü Fabio Silva konusunda hazırlanan raporda teknik ekibin onayının çıktığı öne sürüldü.

Bu doğrultuda Salih ve Emre’nin, bonservisiyle birlikte takıma kazandırılması planlanırken, Portekizlinin ise kiralanma ihtimali ortaya çıktı. Bu sezon 16 maçta 1 gol ve 4 asiste imza atan Portekizlinin çok daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmesi hedefleniyor. Özellikle oyuncunun 16 maçta yalnızca 356 dakika forma giymiş olması nedeniyle Dortmund temsilcisi de kiralık önerisine sıcak bakıyor.

Daha önce Wolves’in, 2022’de Porto’ya 40 milyon Euro ödediği Silva; Anderlecht, PSV, Rangers ve Las Palmas’a kiralanmıştı. Kiralık serüveni sonrasında ise ağustos 2025’te Dortmund, oyuncu için tam 22.5 milyon Euro ödeme yaptı. Sarı-Siyahlılar, şimdi ise Silva için bir kez daha kiralama formülüne başvurarak, geleceği konusunda son kararı vermek istiyor. Beşiktaş Yönetimi de devre arasında 3 oyuncunun transferini açıklamayı çok istiyor.

