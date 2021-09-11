Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım

Siyah-beyazlı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynanacak ilk hafta müsabakasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. İşte, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi...

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45’te Vodafone Park’ta oynanacak. Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

15 Eylül: (1. Hafta)

Beşiktaş-Borussia Dortmund

28 Eylül: (2. Hafta)

Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş

MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kulüpten bilet satışları hakkında yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlarımız, biletlerini 12 Eylül Pazar günü saat 11.00 ile 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00 arasında öncelikli olarak satın alabilirler. Öncelikli alım için ayrılan bilet miktarı, mevcut kapasitenin %50’lik bölümüdür. B. Dortmund maçının biletleri, 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de genel satışa sunulacaktır." denildi.