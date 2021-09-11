Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım devam ediyor. Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek siyah-beyazlı ekibin maçına dair araştırmalar hız kazandı. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund (Almanya), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Ajax (Hollanda) ile C Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç programı belli oldu. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman?
Siyah-beyazlı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynanacak ilk hafta müsabakasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. İşte, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi...
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı, 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45’te Vodafone Park’ta oynanacak. Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:
15 Eylül: (1. Hafta)
Beşiktaş-Borussia Dortmund
28 Eylül: (2. Hafta)
Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: (3. Hafta)
Beşiktaş-Sporting Lizbon
3 Kasım: (4. Hafta)
Sporting Lizbon-Beşiktaş
24 Kasım: (5. Hafta)
Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: (6. Hafta)
Borussia Dortmund-Beşiktaş
MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Kulüpten bilet satışları hakkında yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlarımız, biletlerini 12 Eylül Pazar günü saat 11.00 ile 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00 arasında öncelikli olarak satın alabilirler. Öncelikli alım için ayrılan bilet miktarı, mevcut kapasitenin %50’lik bölümüdür. B. Dortmund maçının biletleri, 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de genel satışa sunulacaktır." denildi.