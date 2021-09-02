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Spor Arena
Haber Giriş: 02.09.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman?

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Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı hakkındaki araştırmalar, pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. Takımlarının maçını heyecanla bekleyen taraftarlar, açıklanan fikstürü sorguluyor. Peki, Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund (Almanya), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Ajax (Hollanda) ile C Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç programı belli oldu. İşte, Beşiktaş-Borussia Dortmund maçından bilgiler...

Siyah-beyazlı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 15 Eylül'de oynanacak ilk hafta müsabakasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

15 Eylül: (1. Hafta)

Beşiktaş-Borussia Dortmund

28 Eylül: (2. Hafta)

Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş

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