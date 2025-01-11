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Beşiktaş - Bodrum FK maçının heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli'de!

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#Süper Lig#Beşiktaş#Bodrum FK
Beşiktaş - Bodrum FK maçının heyecanı Şampiyon Oranlar ile Mislide
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 09:53

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Beşiktaş ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımda son durum, muhtemel 11'ler ve dikkat çeken istatistikler haberimizde... Bu maçın İddaa heyecanını daha yüksek oranlarla Misli'de yaşayabilirsiniz...

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İlandır.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam Bodrum FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Son 9 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Beşiktaş çıkış arıyor. Son lig maçında Rizespor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, 27 puanla 6. sırada kaldı. Beşiktaş, yeni başkanı Serdal Adalı'nın yönetiminde ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Konuk ekip Bodrum FK ise 10 maçta 1 kez kazanabildi ve 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Volkan Demirel'in öğrencileri de rakibi gibi çıkış arıyor.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Bodrum FK, bu maçla birlikte ilk kez rakip olacak. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Eyüpspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olan yeşil-beyazlılar, tek beraberliğini ise Kasımpaşa karşısında aldı.

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BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi, sakatlıkları sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı kart gören Jonas Svensson da cezası nedeniyle oynamayacak.

Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Al-Musrati ve Ciro Immobile ise kart sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, Bodrum FK maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Musrati, Salih, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Efe, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Mohammed, Gökdeniz, Dimitrov, Seferi

Beşiktaş - Bodrum FK maçı öncesi dikkat çeken notlar

- Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet alabildi.
- Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçın hiçbirinin ilk yarılarını önde tamamlayamadı.
- Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynadığı son 6 maçın 5’i KG Var bitti.
- Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynadığı son 5 maçın 4’ü 2.5 Alt bitti.
- Bodrum FK, Süper Lig'de son 4 deplasman maçını kaybetti.
- Bodrum FK’nın Süper Lig’de oynadığı son 3 maç 2.5 Alt bitti.
- Bodrum FK, Süper Lig’de bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 maçta yalnızca 1 gol atabildi.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Beşiktaş - Bodrum FK maçına oynayan Misli üyelerinin %50'si Beşiktaş'ın galip gelmesini bekliyor. Şampiyon Oran farkıyla Misli'de Beşiktaş galibiyetine 1.39, beraberliğe 4.08, Bordum FK galibiyetine ise 5.48 oran veriliyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU

Bodrum FK bu sezon büyük takımlarla oynadığı maçları kaybetti ve gol dahi atamadı. Beşiktaş karşısında da şanslarını düşük görüyorum. Gerçi form durumu açısından iki takım da benzerlikler barındırıyor. Son 9 lig maçında Beşiktaş'ın da Bodrum'un da 1 galibiyeti var. Yine de taraftarı önünde, yeni başkanı ve yönetimiyle çıkacağı ilk iç saha karşılaşmasında Siyah-Beyazlılar kazanır diyorum. Svensson cezalı. Tayyip Talha sakat. Paulista henüz dönemedi.

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Beşiktaş - Bodrum FK maçının heyecanı Şampiyon Oranlar ile Mislide

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#Süper Lig#Beşiktaş#Bodrum FK

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