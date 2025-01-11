Beşiktaş Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Beşiktaş - Bodrum FK maçı, Süper Lig’de zorlu bir 18. hafta karşılaşması olarak sahne alacak. Siyah-beyazlılar, tarihindeki 76. Süper Lig rakibi olan Bodrum FK karşısında galibiyet hedefliyor. Beşiktaş, Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı son dönemde genellikle sahasında puan kaybı yaşamadı. İstanbul takımlarıyla yaptığı maçlarda yalnızca bir gol atabilen Bodrum FK ise zor bir dönemden geçiyor. Peki, Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o detaylar

BEŞİKTAŞ BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 18. hafta mücadelesi kapsamında Beşiktaş - Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Ocak 2025 tarihinde saat 20:00'de Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tüpraş Stadı’nda oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Haftaya 27 puanla 6. sırada giren siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Svensson ile sakatlıkları bulunan Paulista, Tayyip Talha, Necip ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek; Al Musrati’nin durumu ise bugün belli olacak.

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Geride kalan 17 maçta 15 puan toplayan Bodrum FK ise 17. basamakta yer alıyor. Ege ekibinde sakat ya da cezalı yok.

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ