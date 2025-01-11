Beşiktaş Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 09:33
Beşiktaş - Bodrum FK maçı, Süper Lig’in 18. hafta karşılaşması olarak futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş, Süper Lig tarihinde Bodrum FK ile ilk kez karşılaşacak. Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı son dönemde başarılı performanslar sergileyen Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmadan önemli bir galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar ve muhtemel 11'ler
Beşiktaş - Bodrum FK maçı, Süper Lig’de zorlu bir 18. hafta karşılaşması olarak sahne alacak. Siyah-beyazlılar, tarihindeki 76. Süper Lig rakibi olan Bodrum FK karşısında galibiyet hedefliyor. Beşiktaş, Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı son dönemde genellikle sahasında puan kaybı yaşamadı. İstanbul takımlarıyla yaptığı maçlarda yalnızca bir gol atabilen Bodrum FK ise zor bir dönemden geçiyor. Peki, Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o detaylar
BEŞİKTAŞ BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 18. hafta mücadelesi kapsamında Beşiktaş - Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Ocak 2025 tarihinde saat 20:00'de Bein Sports 1 ekranlarında olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Tüpraş Stadı’nda oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Haftaya 27 puanla 6. sırada giren siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Svensson ile sakatlıkları bulunan Paulista, Tayyip Talha, Necip ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek; Al Musrati’nin durumu ise bugün belli olacak.
Geride kalan 17 maçta 15 puan toplayan Bodrum FK ise 17. basamakta yer alıyor. Ege ekibinde sakat ya da cezalı yok.
BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Beşiktaş, Süper Lig tarihinde Bodrum FK ile ilk kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de daha önce 75 farklı rakip ile mücadele etti, ancak sadece Pendikspor'u mağlup edemedi (1B 1M).
- Beşiktaş, Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı son dokuz iç saha maçında sadece bir mağlubiyet aldı (2-4 Göztepe'ye karşı). 2012'den sonra, ligin yeni ekiplerine karşı üst üste iki iç saha maçını kaybetmedi.
- Bodrum FK, Süper Lig'deki bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı beş maçta yalnızca bir gol atabildi (1B 4M). Tek puanını ise Kasımpaşa deplasmanında 0-0'lık skorla aldı.
- Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından gol yemeyen tek takım. Bodrum FK ise kalesinde en fazla dış saha golü gören takımlardan biri (5 gol).
- Bodrum FK'nın deplasmandaki dört golü de yabancı oyuncular tarafından kaydedildi (Dimitrov, Seferi, Fredy, Puscas).
- Beşiktaş’ın Süper Lig’deki son iç saha maçlarında seyircisi önünde üst üste iki mücadelede yenişemediği tek dönem Haziran-Ağustos 2023 arasında yaşandı.
- Bu sezon duraklama dakikalarında (45+ & 90+) en fazla gol atan oyuncu, Beşiktaş'tan Ernest Muçi oldu. Şu ana kadar dört golünü de bu dakikalarda kaydetti.
- Beşiktaş'ın gol yollarında Semih Kılıçsoy, Süper Lig’e yükselen takımlara attığı son 10 golün beşine (4 gol, 1 asist) doğrudan katkı yaptı.