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Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başladı! Aboubakar geri döndü...

Güncelleme Tarihi:

#Aboubakar#BEŞİKTAŞ#Konferans Ligi
Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başladı Aboubakar geri döndü...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 15:37

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda sahasında Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar.

Diğer futbolcuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, yan top çalışmasıyla sona buldu.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başladı Aboubakar geri döndü...

ABOUBAKAR GERİ DÖNDÜ

Bir süredir sahalardan uzak olan Vincent Aboubakar takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Aboubakar#BEŞİKTAŞ#Konferans Ligi

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