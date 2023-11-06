Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başladı! Aboubakar geri döndü...

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar.
Diğer futbolcuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, yan top çalışmasıyla sona buldu.
ABOUBAKAR GERİ DÖNDÜ
Bir süredir sahalardan uzak olan Vincent Aboubakar takımla birlikte çalıştı.
Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.