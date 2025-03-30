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Beşiktaş BOA, yarı finalde! Fenerbahçe Opet...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş BOA#Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Opet
Beşiktaş BOA, yarı finalde Fenerbahçe Opet...
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 20:39

Beşiktaş BOA deplasmanda Emlat Konut’u 68-63 mağlup ederek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final 3’üncü maçında Beşiktaş BOA deplasmanda Emlat Konut’u 68-63 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe Opet’in rakibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla Emlak Konut’tan Jessica Thomas oldu.

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Güler, Yarkın Keskin

EMLAK KONUT: Jessica Thomas 27, Astou Ndour 8, Parks 12, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 4, Sehernaz Çidal

BEŞİKTAŞ BOA: Temi Fagbenle 20, Krajisnik 19, Winterburn 12, Lazic 11, Özge Özışık 3, Pelin Gülçelik 3

1’İNCİ PERİYOT: 8-22

DEVRE: 27-35

3’ÜNCÜ PERİYOT: 45-48

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#Beşiktaş BOA#Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Opet

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