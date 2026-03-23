Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, 'bitti' demeden bitmiyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 07:00

Beşiktaş, 90. dakikalardan sonraki bölümlerde gösterdiği performansla berabere giden 4 maçı kazanmayı başardı. Siyah beyazlılar 90+’larda attığı gollerle ekstra 8 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor +2, Fenerbahçe +1 ekstra puan alırken, Galatasaray’ın puanı değişmedi. Uzatma dakikalarında yediği gollerle en çok puan kaybeden takım ise Gençlerbirliği. 5 puan yitiren başkent ekibini -3 puanla Antalyaspor ve -2 puanla Göztepe izledi.

Haberin Devamı

Futbolda zaman zaman tartışmalara neden olan maçların uzatma dakikaları sık sık takımların kaderlerini değiştirebiliyor.

Süper Lig’de bu sezon geride kalan 27 haftada eğer maçlar 90. dakikada bitse ve hakemler hiç uzatma dakikası oynatmasaydı, bu işten en fazla zararı Beşiktaş görecekti. Zira siyah beyazlılar, 90. dakikadan sonra oynanan süreler dikkate alındığında ekstra 8 puanı hanesine yazdırarak kâra geçti.

Maçlar 90’da bitseydi Beşiktaş, 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 yenilgi ile 44 puanda kalacaktı. Uzatma bölümündeki performansıyla Kartal, berabere giden ve dolayısıyla 1’er puan alabileceği 4 maçı galibiyetle kapatıp (15 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi) puanını 52’ye çıkarttı.

Haberin Devamı

Gençlerbirliği -5 kayıpta

Şu anda 4. sırada olan ve 5. basamaktaki Başakşehir’e 9 puan fark atan Beşiktaş, karşılaşmaların net 90 dakikada bitmesi durumunda 5. sıraya inecek, hatta ilk 5’i bile tehlikeye atacaktı. Şampiyonluk yarışı yapan takımlardan Galatasaray aynı şu anki puanında (64 puan) kalırken, Fenerbahçe -1 kayıpla 59 puana, Trabzonspor da -2 kayıpla 58 puana inecekti. Beşiktaş’ın ardından uzatmalarda Gaziantep FK ve Alanyaspor +3 ile diğer başarılı takımlar olurken, Trabzonspor +2, Fenerbahçe +1 ekstra puan kazandı, Galatasaray’ın puanı değişmedi.

Uzatmalarda en fazla kayıp yaşayan takım ise Gençlerbirliği. Şu anda 25 puanla düşme hattının 2 puan farkla hemen üzerinde yer alan Başkent ekibi uzatmalar olmasa 30 puanla orta sıralarda yer alacak ve düşme hattının 7 puan uzağında olacaktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
