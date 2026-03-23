Beşiktaş, 'bitti' demeden bitmiyor!

Futbolda zaman zaman tartışmalara neden olan maçların uzatma dakikaları sık sık takımların kaderlerini değiştirebiliyor.

Süper Lig’de bu sezon geride kalan 27 haftada eğer maçlar 90. dakikada bitse ve hakemler hiç uzatma dakikası oynatmasaydı, bu işten en fazla zararı Beşiktaş görecekti. Zira siyah beyazlılar, 90. dakikadan sonra oynanan süreler dikkate alındığında ekstra 8 puanı hanesine yazdırarak kâra geçti.

Maçlar 90’da bitseydi Beşiktaş, 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 yenilgi ile 44 puanda kalacaktı. Uzatma bölümündeki performansıyla Kartal, berabere giden ve dolayısıyla 1’er puan alabileceği 4 maçı galibiyetle kapatıp (15 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi) puanını 52’ye çıkarttı.

Gençlerbirliği -5 kayıpta

Şu anda 4. sırada olan ve 5. basamaktaki Başakşehir’e 9 puan fark atan Beşiktaş, karşılaşmaların net 90 dakikada bitmesi durumunda 5. sıraya inecek, hatta ilk 5’i bile tehlikeye atacaktı. Şampiyonluk yarışı yapan takımlardan Galatasaray aynı şu anki puanında (64 puan) kalırken, Fenerbahçe -1 kayıpla 59 puana, Trabzonspor da -2 kayıpla 58 puana inecekti. Beşiktaş’ın ardından uzatmalarda Gaziantep FK ve Alanyaspor +3 ile diğer başarılı takımlar olurken, Trabzonspor +2, Fenerbahçe +1 ekstra puan kazandı, Galatasaray’ın puanı değişmedi.

Uzatmalarda en fazla kayıp yaşayan takım ise Gençlerbirliği. Şu anda 25 puanla düşme hattının 2 puan farkla hemen üzerinde yer alan Başkent ekibi uzatmalar olmasa 30 puanla orta sıralarda yer alacak ve düşme hattının 7 puan uzağında olacaktı.