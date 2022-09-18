Son Dakika: Beşiktaş'ta kaleci sorunsalı! Süper Lig'de daha kötüsü yok... Son 3 sezondur... "Normal değil, ateşle oynuyor"

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Beşiktaş, Alanyaspor’un ardından yine öne geçtiği bir karşılaşmada bu kez İstanbulspor’a puan kaybederken siyah beyazlılar birçok olumsuz istatistikte öne çıktı. Bunların en başında ise Kartal’ın kalesine gelen isabetli şutların gol olma oranı geliyor. Kalesine gelen son 6 isabetli şutun 6’sı da golle sonuçlanan Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de kalesine gelen isabetli şutlardan en çok gol yiyen takım konumunda.

ALANYA-KARAGÜMRÜK İKİNCİ SIRADA

Süper Lig’de dün ile kalan 7 haftalık periyotta rakip takımlar Beşiktaş kalesine 53 şut girişiminde bulunurken bunların 15’inde isabet sağlandı ve 10’u golle sonuçlandı. Beşiktaş’ın maçlarında isabetli şutların gol olma oranı yüzde 67 olurken bu istatistikte 23’er isabetli şutta 10’ar gol yiyen Alanya ile Karagümrük (%43) ikinci sırayı aldı. Giresun ise 20 isabetli şutta 8 kez topu ağlarında gördü. (%40) Antalya’nın kalesine gelen 30 isabetli şutun 14’ün golle sonuçlandı. (%37)

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ERSİN UZAKTAN 14 GOL YEDİ

Ayrıca 2020-21 sezonundan bu yana ceza sahası dışından çekilen şutlarda kurtarış yüzdesi en düşük isim olarak Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu öne çıktı. Dün ilk golü 26 metreden atılan şutla yiyen, 24 metre mesafeden gelen frikikte de topu sadece izleyen genç eldiven önceki 2 sezon ile birlikte 72 maçta kaleyi korurken uzaktan gelen şutlarda 14 gol yedi. Kurtarış yüzdesi 72 olan Ersin bu istatistikte rakiplerinin gerisinde kaldı.

FRiKiKTEN EN ÇOK GOLÜ KARTAL YEDi

Süper sezon 2 frikik golü Lig’de bu yiyen ilk takım Beşiktaş oldu. İstanbulspor maçında Ali Yaşar’ın golünden önce Alanya karşısında Efkan Bekiroğlu Kartal’ı avlamıştı.

KALESiNi EN ÇOK BEŞiKTAŞ VURDU

Süper Lig'de bu sezon kendi kalesine 2 gol atan ilk takım Beşiktaş oldu. Alanyaspor deplasmanında Romain Saiss’in ardından dün de kaleci Ersin Destanoğlu kendi kalesini vurdu.,

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GÜNTEKİN ONAY: KALECİ CİDDİ SORUN AMA DAHA ÖNEMLİ MESELELER VAR

Sezonun en düşük tempolu futboluydu.

Beşiktaş, İstanbulspor karşısında sezon başından beri en düşük tempolu futbolunu oynadı. Siyah beyazlılar, mütevazı rakibi karşısında 90 dakikanın hiçbir bölümünde gücünü hissettiremedi.

Top hem rakipte iken hem de ayağında iken düşündüklerini sahaya yansıtamadı. Akıcı bir pas oyunu sergileyemedi. Hücumda Masuaku’nun ilk yarıdaki etkili oyunu ve ikinci gol öncesinde hazırladığı pozisyon, Beşiktaş açısından maçtaki en izlenmeye değer aksiyondu.

iSTEKSiZ VE TEMPOSUZ

İkinci devre futbol adına hemen hemen hiçbir şey ortaya koyamayan siyah beyazlılar, isteksiz ve temposuz futboluna basit top kayıplarını da ekledi. Tayyip Talha Sanuç’un yerine oyuna giren Welinton hiç hazır bir görüntü ortaya koymadı.

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Valerien İsmael’in takımı oyunu kontrol edemiyor ve yüksek pas kalitesi ile tempoyu ayarlayamıyor. Dün adeta ateşle oynayan Beşiktaş, İstanbulspor’un ikinci golüne davetiye çıkardı.

HiÇ NORMAL BiR TABLO DEĞiL

Siyah beyazlıların kaledeki ciddi sorunu da devam ediyor. Dün de kaleye gelen isabetli 2 şut da golle sonuçlandı. Sezon başından bu yana 15 isabetli şuttan 10’unun gol olması hiç normal bir tablo değil. Ancak kaleci meselesinden ziyade Beşiktaş gibi bir takımın topun değerini daha fazla bilen kendi insiyatifini rakibe kabul ettiren bir anlayışta olması lazım.

BANU YELKOVAN: KALECİ SORUNSALI

Beşiktaş enteresan istatistiğini sürdürüyor!

Maçın ilk yarısı biterken, hiçkimse N’Koudou’nun 8. dakikada kazanılan endirekt serbest vuruşu neden direkt kaleye attığını, hadi o attı, kalecinin neden dokunduğunu ve o golün nasıl oluştuğunu çözememişti. Maçta Beşiktaş’ın ligin bu haftasına kadar bizi alıştırdığı, maçın tamamına yayamasa da genelde ilk 45 dakikası oldukça tempolu ve baskılı futbolundan eser yoktu.

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GOL OLMA iHTiMALi DÜŞÜKTÜ AMA...

İki takım adına da topla oynama yüzdelerinin eşit, pas ve gol ihtimalinin oldukça düşük yüzdelerde seyrettiği maçta beraberlik golü de Beşiktaş’tan geldi. Kendi alanından kaptığı topla hızlı kontratağa çıkan Topalli, topu ters taraftaki Emir Kaan’a çıkardı, onun vurduğu top önce yan direğe, sonra Ersin’in sırtına çarparak, genç kalecinin kendi kalesine golü olarak kayda geçti.

RAKiBE ÜSTÜNLÜK KURAMADI

Geçen hafta çok baskılı oynadığı Başakşehir karşılaşmasında kalesine gelen belki de tek topla sezonun ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, bu maçta da bu enteresan istatistiğini bozmadı. Kalesine gelen iki isabetli şut da gol oldu. Gerçi kendisi de sezonun belki de en az şut çektiği maçlarından birini oynayıp sayılı şutun ikisinden gol çıkarmayı başardı. Valerien İsmael’in cezası nedeniyle kenarda olmadığı maçın hiçbir bölümünde rakibine net üstünlük sağlayamayan siyah beyazlılar, 39. dakikada Weghorst’un golüyle maçta ikinci kez öne geçse de 86. dakikada Ali Yaşar’ın inanılmaz frikiğinden gelen gole engel olamayınca beraberliğe razı oldu.

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ÜÇ MAÇTIR KAYBETMiYOR

1. Lig’den Süper Lige çıkarken takım hüviyetini koruyan ve kendi yağında kavrulmayı tercih eden İstanbulspor, sezon sonuna kadar çizgisini ne kadar koruyacak bilinmez ama bu sonuçla ilk üç haftada aldığı üç yenilgi sonrası son üç maçında kaybetmedi ve bu maçlardan 5 puan çıkarmayı başardı.

iSTANBUL MAHALLi LiGi GiBi

19 takımının 8’i İstanbul’dan olduğu için iyiden iyiye İstanbul Mahalli Ligi’ne dönen Süper Lig’in emektar Olimpiyat Stadı, ne kadar doldurursan doldur boş kalan tribünleriyle pandemi efektli bir maç izlettiyse de 90 dakikanın sonunda maçı statta izleyen Beşiktaşlı taraftarların sesi gür çıkıyordu: Yarısı kaleci Ersin’in (kibar ifadeyle) takımdan gitmesini salık verirken, diğer yarısı geçen sezonun başarılı eldivenine destek çıkıyordu.