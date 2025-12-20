Beşiktaş bir ilkle kabusa son verdi: Rashica attı, Ersin tuttu!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’de 2 haftadır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında kazanarak hasreti sonlandırdı.

Ligde 15. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra iç saha galibiyetiyle tanıştı.

Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe’de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı. Beşiktaş, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK’yla da berabere kaldı.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Dolmabahçe’deki son galibiyetini Kocaelispor’a karşı elde etmişti.

RASHICA LİGDE BİR İLKİ YAŞADI





Beşiktaş’ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, Rizespor ağlarını sarsarak bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü attı.

Bu sezon 14’ü Trendyol Süper Lig, 3’ü Avrupa kupaları olmak üzere 17 maçta forma giyen Rashica, bu maça kadarki tek golünü UEFA Konferans Ligi Elemeleri Play-Off turu ilk maçında Lausanne’ye karşı atmıştı. Tecrübeli oyuncunun ligde de 2 asisti bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Milot Rashica, 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın sonuna +5 dakika duraklama dakikası eklenirken, Ersin Destanoğlu çok kritik bir kurtarışa imza attı.

Mücadelede dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Taylan Antalyalı, Beşiktaş kalesini uzaklardan denedi. Uzak mesafeden köşeye vuran Antalyalı'nın şutunda Ersin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Milli file bekçisi böylelikle, maçtaki ilk ve tek kurtarışını yaparak, takımına 3 puanı getiren isimlerden biri oldu.