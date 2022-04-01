Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı

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Vodafone Park'ta Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve iki grupta top kapma çalışması ile devam etti. Futbolcular daha sonra 5 gruba ayrılıp topa baskı çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise orta çalışması yapıldı.

Antrenmanı yaklaşık 10 bin siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerden takip etti. Taraftarlar tezahüratlarıyla takıma moral verdi.

Antrenmanda milli takımlarına gittikleri için Cyle Larin, Atiba ve Michy Batshuayi yer almadı. Larin ile Atiba antrenmanı kenardan takip etti.

Öte yandan antrenmanı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi. Antrenman sonrasında Çebi, Valerien Ismael ile bir süre sohbet etti.

Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.