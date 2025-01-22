Beşiktaş, Bilbao karşısında zafer peşinde! Şampiyon Oran farkı Misli'de...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Julian Weinberger yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile.

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, Ruiz, de Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Beşiktaş’ın bu sezonki 8 Avrupa kupası maçının 7’sinde 2.5 gol barajı aşılırken 5 tanesi de 3.5 gol üstü skorla tamamlandı.

- Beşiktaş, İspanyol takımlarına karşı yaptığı 16 maçta 10 mağlubiyet, 3 galibiyet, 3 de beraberlik aldı.

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- Beşiktaş’ın bu sezonki 8 Avrupa kupası maçının 6’sında ağlar karşılıklı havalandı.

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 29 iç saha maçında 14 galibiyet, 11 yenilgi, 4 beraberlik aldı.

- Athletic Bilbao, Avrupa Ligi’nde 5 maçtır kazanıyor.

- Athletic Bilbao'nun, Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 6 maçın 5’i 2-3 gol aralığında skorla tamamlandı.

- Athletic Bilbao, Türk takımlarına karşı çıktığı 9 maçta 5 kez kazanırken 3 kere yenildi. 1 karşılaşma da eşitlikle tamamlandı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %49’u Athletic Bilbao’nun galip gelmesini bekliyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin kâğıt üstündeki en büyük favorilerinden. Performanslarıyla da bunu sonuna kadar destekliyorlar. Üst üste 5 Avrupa maçını kazandılar ve grup aşamasını lider bitime şansları da oldukça yüksek. La Liga'da da 6 Ekim'den bu yana yenilmedikleri gibi son 7 lig karşılaşmasından 19 puan çıkardılar. Beşiktaş'ta ise Solskjaer'in ilk sınavı. İç sahada, taraftarın da desteğiyle Beşiktaş reaksiyon göstermeye çalışacak. Yine de İspanyol ekibini galibiyete yakın taraf olarak görüyorum.

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6 MAÇTA 2 GALİBİYET, 4 YENİLGİ

UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.

Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.

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Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

SOLSKJAER İLK SINAVINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında verecek.

SOLSKJAER'İN AVRUPA'DA 68. MAÇI

Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa kupalarındaki kariyerinin 68. maçına Beşiktaş'ın başında çıkacak.

Daha önce Molde ve Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında toplam 67 karşılaşmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

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Manchester United'ı yönettiği süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Norveçli çalıştırıcı, Villarreal'e penaltılarda mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda Athletic Bilbao karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, İspanyol ekibine karşı takımdaki yerini alamayacak.

MERT GÜNOK'UN DALYA HEYECANI

Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada 99. maçına çıktı.

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Beşiktaş formasıyla ilk sınavına 2021-22 sezonunun 5. haftasında 3-2 kazandıkları Antalyaspor maçında çıkan Mert Günok, Athletic Bilbao karşısında görev alması durumunda Beşiktaş formasını 100. kez terletecek.