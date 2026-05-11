Beşiktaş, Bentaleb için devreye girdi!

Süper Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.

NABIL BENTALEB SESLERİ

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi sona erecek Nabil Bentaleb ile temasa geçti.

Haberde siyah-beyazlı kulübün oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçtiği belirtildi.

BİR SÜPER LİG EKİBİ DAHA İLGİLENİYOR

Ayrıca bir Türk kulübünün daha oyuncuyla yakından ilgilendiği yazıldı.

Bentaleb ile 2 Suudi Arabistan ve 1 Katar takımının yakından ilgilendiği de aktarıldı.

PERFORMANSI

Yaklaşık 5 milyon Euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 36 maçta 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.