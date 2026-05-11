Beşiktaş, Bentaleb için devreye girdi!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 22:18

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bu doğrultuda Lille ile sözleşmesi sona erecek Nabil Bentaleb için devreye girdi.

Süper Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.

NABIL BENTALEB SESLERİ

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi sona erecek Nabil Bentaleb ile temasa geçti.

Haberde siyah-beyazlı kulübün oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçtiği belirtildi.

BİR SÜPER LİG EKİBİ DAHA İLGİLENİYOR

Ayrıca bir Türk kulübünün daha oyuncuyla yakından ilgilendiği yazıldı.

Bentaleb ile 2 Suudi Arabistan ve 1 Katar takımının yakından ilgilendiği de aktarıldı.

PERFORMANSI

Yaklaşık 5 milyon Euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 36 maçta 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

