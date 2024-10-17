×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Beşiktaş, Benfica'yı farklı geçti

Güncelleme Tarihi:

#Eurocup Women#Beşiktaş#Benfica
Beşiktaş, Benficayı farklı geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 22:14

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu'nun ikinci haftasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı 35 sayı farkla 90-55 yendi.

Haberin Devamı

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapılan maça iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 20-11 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı daha da açan ev sahibi takım, devre arasına 50-25 üstün girdi.

İyi oyununu ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş, üçüncü çeyreğini 75-47 önde bitirdiği maçı 90-55 kazandı.

Siyah-beyazlı ekipte 23 sayı üreten Evans maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi takımda Elif Bayram 17, Hillsman ile elek Uzunoğlu 14'er, Winterburn 7, Fagbenle 6, Lazic 5, Gizem Başaran Turan ile Esra Güvenç ikişer sayı üretti.

Bu sonuçla Beşiktaş grubunda 2'de 2 yaptı, Benfica ise ilk yenilgisini yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eurocup Women#Beşiktaş#Benfica

BAKMADAN GEÇME!