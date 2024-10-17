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FIBA Avrupa Kupası | Beşiktaş-Benfica basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#FIBA Avrupa Kupası#Beşiktaş#Benfica
FIBA Avrupa Kupası | Beşiktaş-Benfica basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 15:13

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ile Benfica ekibi FIBA Avrupa Kupası ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. Geçen sezon bu kupada final oynayan siyah beyazlı ekip, sahasındaki mücadeleyi kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Bu akşam oynanacak mücadele de merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş-Benfica basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş ve Benfica, FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde Portekiz'in Benfica ekibini konuk ediyor. Siyah beyazlı ekip EuroCup Women K grubu ilk maçında GEAS Basket ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 63-49 galip ayrılmıştı. Portekiz ekibi Benfica da sahasında Basket Namur Capitale karşısında 77-52 kazandı. İşte Beşiktaş-Benfica basketbol maçı yayın bilgisi...

BEŞİKTAŞ BENFICA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Benfica, bu akşam (17 Ekim) saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın FIBA TV üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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#FIBA Avrupa Kupası#Beşiktaş#Benfica

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