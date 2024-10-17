FIBA Avrupa Kupası | Beşiktaş-Benfica basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş ve Benfica, FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde Portekiz'in Benfica ekibini konuk ediyor. Siyah beyazlı ekip EuroCup Women K grubu ilk maçında GEAS Basket ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 63-49 galip ayrılmıştı. Portekiz ekibi Benfica da sahasında Basket Namur Capitale karşısında 77-52 kazandı. İşte Beşiktaş-Benfica basketbol maçı yayın bilgisi...

BEŞİKTAŞ BENFICA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Benfica, bu akşam (17 Ekim) saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın FIBA TV üzerinden yayınlanması bekleniyor.