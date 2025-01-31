Beşiktaş, Bayo'nun peşinde

Haberin Devamı

HÜCUM hattında Ciro İmmobile’yi yedekleyecek bir santrfor arayan Beşiktaş’ın gündemine Gineli Mohamed Bayo da girdi. Fransız L’Equipe gazetesinin haberine göre; siyah beyazlılar Lille takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak için görüşmelere başladı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Bayo’ya, Beşiktaş’ın yanı sıra Belçika’dan Royal Antwerp ve İngiltere’den İpswich Town takımları da talip oldu. Lille’in 2022 yazında 14 milyon Euro’ya Clermont Kulübü’nden transfer ettiği Mohamed Bayo, bu sezon 18 resmi maçta 528 dakika forma şansı bulurken, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.