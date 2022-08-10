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Beşiktaş Basketbol Takımı’na isim sponsoru! Çebi'den Ismael açıklaması

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Valerien Ismael
Beşiktaş Basketbol Takımı’na isim sponsoru Çebiden Ismael açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 14:46

Beşiktaş Kulübü, basketbol takımının isim ve göğüs sponsorluğunun yanı sıra BJK Akatlar Spor Salonu’nun isim sponsorluğu konusunda bir emlak firmasıyla 1 yıllık anlaşmaya vardı. Başkan Ahmet Nur Çebi, imza töreninde Valerien Ismael hakkında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Kulübü basketbol takımı için sponsorluk anlaşmasına imza attı. Takım ismi, forma göğüs reklamı ve BJK Akatlar Spor Salonu’nun ismini kapsayan sponsorluk anlaşmasının tanıtım toplantısı Vodafone Park’ta gerçekleşti. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iLab Kurucusu ve Yönetici Ortğı Mustafa Say, Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri ve basketbol takımı sporcuları Okben Ulubay, Yiğit Onan ile Muratcan Yıldızlı katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, sporun artık profesyonelleştiğini ifade ederek, “Ekonomik olarak rakamların büyüdüğü, markaların başarılı olmak için daha fazla harcama yaptığı bu süreçte gerek futbol, gerek basketbol ve gerek amatör şubelere sponsor desteğinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Basketbol takımımızın bu sene daha rahat bir sezon geçirip daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Allah bereket versin, Allah size de daha çok versin. Siz de daha çok kazanın ki, seneye iki katını isteyelim. Yıl içinde de kapıyı çalarsak reddedilmeyeceğimizi de biliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun diyorum. Geçen sene Bandırma’dan aldığımız genç çocuklarımız vardı. Onlarla inanılmaz başarılı bir sezon geçirdik. Ahmet Kandemir hocamız da altyapıya çok önem veriyor. Geçen sene Bandırma’dan aldığımız genç oyunculardan Alperen çocuğumuz çok başarılı oldu ve NBA’de çok güzel temsil ediyor. Şehmus kardeşimiz de Beşiktaş formasıyla oynayarak kulübüne ekonomik katkı verdi. Şu anda da 14-16 yaş arasında Bandırma’dan gelen genç çocuklarımız, tesislerimizde kalıp sporlarını yapıyorlar. Her birinin birer Alperen, birer Şehmus olduğunu görmekten mutluyum” diye konuştu.

“Hocamızın arkasındayım”

Futbol takımı Teknik Direktörü Valerien Ismael hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, hocaya güvendiğini ifade ederek “İnşallah hoca bize kupayı kazandıracak. Biz hocamıza güveniyoruz. Bir ülkeye, bir takıma geliyorsunuz, oyuncularınız var ve onların bir oyun sistemi olabilir. Tüm bunları yürüttüğümüz bir süreç içindeyiz. Hocamıza güveniyoruz. Oluşturulmaya çalışılan algıya üzülüyorum. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Hocamızın Allah yolunu açık etsin, ben sonuna kadar yanındayım ve güveniyorum” dedi. Basketbol takımına yıldız transferi konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Çebi, “Spor severlerin kafasında her zaman heyecanlı transferler vardır. Bunu yaşamak isterler. Öz kaynağa önem veren, kulübün içindeki sıkıntılardan çıkabilmesi için 2 senedir farklı bir strateji izliyoruz. Şu anda tercihim Akatlar’da misafir ettiğimiz çocuklardan 4 tane, 5 tane yıldız çıkarmak. Bunun için ekstra para veren birisi olursa da, getir yıldız oyuncuyu oynatalım deriz. Beşiktaş’ın geleceği 1 yıllık yıldızlarda değil, kendi içinden çıkardığı yıldızlarda olacaktır. Bütün branşlarda bunu yapmaya kararlıyız ve Büyük Beşiktaş’ın geleceğini hazırlayacağız” açıklamasında bulundu. iLab Kurucusu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say ise kendileri adına önemli bir gün olduğunu açıklayarak “Bu anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Beşiktaş çok büyük bir camia. Böyle bir camiayla bu anlaşmayı yapmak bizim için gurur kaynağı olacak. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliğin her iki markaya da değer katmasını temenni ediyorum. Bu sezonun galibiyetlerle dolu bir sezon olmasını diliyorum” dedi. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Beşiktaş Basketbol Takımı’na isim sponsoru Çebiden Ismael açıklaması

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Valerien Ismael

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