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Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven: 'Ligde kalma savaşı verirken şampiyonluğu düşünür hale geldik!'

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#Beşiktaş#Basketbol#Gazetehaberleri
Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven: Ligde kalma savaşı verirken şampiyonluğu düşünür hale geldik
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 07:00

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, Anadolu Efes'i yenerek finale yükselen takımın başarısının sırrını Hürriyet'e anlattı.

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Çok değil sadece 2 sezon önce küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Beşiktaş Fibanka kıran kırana geçen bir play-off yarı final serisinin ardından Anadolu Efes’i eleyerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 7 sezon sonra adını finale yazdırdı.

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Peki bu kadar kısa sürede ne değişti de siyah beyazlılar 3. şampiyonluğunu kazanma şansını elde etti? Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven takımdaki değişimi Hürriyet’e şu sözlerle anlattı:

Şu an bambaşka bir konumdayız

Şube yönetimini devraldığımızda, Erkek Basketbol Takımı özelinde yıllar boyu süregelen bir başarısızlığı artık kanıksamış ve bu sürecin son halkası olarak ligde kalma savaşı veren bir takım vardı. Çok şükür ki iki yıl boyunca atmış olduğumuz istikrarlı adımların ve yatırımların karşılığını alarak Beşiktaş’ı böylesine kısa bir sürede hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın saygı gören takımlarından biri haline getirdik. Türkiye Kupası finalinin ardından şimdi de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finaline geldik ve şampiyonluğu düşünür, konuşur bir konumdayız.

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Nedim Yücel ve Alimpijevic farkı

Nedim Yücel’i Genel Menajer olarak yeniden kulübümüzün bünyesine kattık. Dusan Alimpijevic de Nedim Yücel’in de Beşiktaş’ta olması nedeniyle birçok EuroLeague teklifini reddederek kulübümüze katıldı ve hikayemiz böylece başlamış oldu. Takımımız yoğun EuroCup temposundan çıkınca tamamen lige konsantre oldu ve bildiğiniz gibi 14 maçlık tarihi bir galibiyet serisi yakaladık. Orada yakalamış olduğumuz ivme ve takım kimyası bizi Final Four’un kapısından dönen Anadolu Efes’i elediğimiz bir noktaya getirdi ve 8 yıl sonra Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finallerindeyiz.”

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven: Ligde kalma savaşı verirken şampiyonluğu düşünür hale geldik

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#Beşiktaş#Basketbol#Gazetehaberleri

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