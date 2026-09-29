Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi belli oldu

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Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil’e takdim etti.

Başkan adayı Serdal Adalı’nın Yönetim Kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Başkan

Serdal Adalı

Serdal Adalı 1964 yılında Adana’da doğmuştur. İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, inşa ettiği ve işlettiği oteller ile yenilenebilir enerji tesislerine de sahip olan Serdal Adalı, bu şirketleri ile turizm ve enerji sektörlerinde yatırımlarını sürdürmektedir.

ASIL ÜYELER

Murat Kılıç

Murat Kılıç 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. Matematik bölümü mezunudur. İş dünyasındaki faaliyetlerini Dilek Grup ve Canan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürmektedir. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası’nda komite başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Uğur Fora

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Uğur Fora, 1975 yılı İstanbul doğumludur. Ekonometri lisans, pazarlama ve reklamcılık yüksek lisans mezunudur. Fuarcılık ve reklam sektörünün deneyimli isimlerinden olan Uğur Fora, 2020–2024 yılları arasında İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Fortis Enerji yönetim kurulu üyesidir.

Leman Özgür Rodoplu

Leman Özgür Rodoplu, 29 Eylül 1976 yılında doğmuştur. Savunma sanayii ve stratejik iş geliştirme alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Halen Arca Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Balkar Group A.Ş.’de Genel Müdür ve Kurucu Ortak olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olan Rodoplu; savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde ulusal ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, teknoloji transferi, ortak yatırım ve stratejik tedarik zincirlerinin oluşturulması alanlarında çalışmalar yürütmektedir. İngilizce ve Almanca bilen Rodoplu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilimi bölümü mezunudur.

Mithat Görkem Aksoy

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Mithat Görkem Aksoy, 1977 yılında Antalya'da doğmuştur. İş hayatını inşaat, taahhüt ve enerji sektörlerinde sürdürmektedir. Yurt içi ve yurt dışında farklı projelerde faaliyet gösteren Aksoy, söz konusu sektörlerde edindiği deneyim doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Mithat Görkem Aksoy, İngilizce bilmektedir.

Aykan Aydın

Aykan Aydın, 1962 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunudur. İş hayatında inşaat, mühendislik ve madencilik alanlarında faaliyet göstermiştir. Kurucusu ve yöneticisi olduğu Proje-A İnşaat A.Ş., CH Mühendislik A.Ş. ve Zenit Madencilik A.Ş. bünyesinde altyapı, üstyapı, konut ve madencilik alanlarında çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. İş hayatının yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerde de aktif rol alan Aydın, Türkiye Briç şampiyonluğu elde etmiş ve Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Asbaşkanlığı görevinde bulunmuştur.

Mete Düren

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Mete Düren, 1963 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ortaöğrenimini 1974-1982 yılları arasında İstanbul Alman Lisesi’nde tamamlamış, tıp eğitimini ise 1982-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Akademik kariyerini Genel Cerrahi alanında sürdüren Düren, 1997 yılında doçent, 2003 yılında ise Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda profesör unvanını almıştır. Halen Endokrin Cerrahi alanında akademik ve mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Düren, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Orhan Özalp

Orhan Özalp, Deutsche Bank Türkiye Ülke Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü (CEO) olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Deutsche Bank’a katılan Özalp, Londra, Frankfurt ve İstanbul’da farklı yöneticilik görevleri üstlenmiş; 2019’dan bu yana Deutsche Bank Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Aynı zamanda CEEMEA bölgesinde Yatırım Bankacılığı ve Kurumsal Müşteri Grubu’nun başkanıdır. Koç Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Yönetimi mezunu olan Özalp; Avusturya Liseliler Vakfı Başkanı, DEİK Almanya İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve YASED Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Özkan Arseven

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Özkan Arseven, 1980 yılında Ankara’da doğmuştur. Mustansiriyah Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. Denizcilik, hukuk ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanı ve spor yöneticisi olan Arseven, kurucusu olduğu BOA Yachts, BOA Hukuk ve Boar Construction bünyesinde yat üretimi ve refit, hukuk ve danışmanlık, inşaat ve gayrimenkul alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Farklı sektörlerdeki girişimleriyle çok yönlü bir iş deneyimine sahip olan Arseven, spor yönetimi alanında da çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Sarımermer

Mehmet Sarımermer 1979 yılında doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Gayrimenkul, inşaat, perakende ve halıcılık sektörlerinde faaliyet gösteren Sarımermer, 2010 yılından bu yana Solid Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Özipek İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özipek Halıcılık Yönetim Kurulu Başkanlıklarını sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir.

Arslan Küçükemre

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Arslan Küçükemre 1967 yılında Sivas’ta doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Metal İşleme Teknolojileri bölümü mezunudur. İş hayatına 1990 yılında paslanmaz çelik ticaretiyle başlayan Küçükemre, halen Nikel Paslanmaz Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, PASİD Başkanı ve Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanıdır. İngilizce ve Rusça bilen Küçükemre, evli ve üç çocuk babasıdır.

YEDEK ÜYELER

Toygun Batallı

Toygun Batallı, 1980 yılında Gaziantep’te doğmuştur. İş hayatını farklı sektörlerde faaliyet gösteren ACME Holding çatısı altında sürdüren Batallı, Holding’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. ACME Holding bünyesinde; Artemis Halı, Armis Yatak, Etrofil İplik ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket ve markalar yer almaktadır. Batallı, grubun çeşitli sektörlerdeki faaliyetlerinin yanı sıra büyüme ve gelişim süreçlerinde yönetim sorumluluğu üstlenmektedir.

Üzeyir Engin

Üzeyir Engin, 1978 yılında Ardahan’ın Hanak ilçesinde doğmuştur. İşletme eğitimi almıştır. Kariyerine medya sektöründe başlayan Engin, iş hayatının ilerleyen dönemlerinde finans, otomotiv, inşaat, arsa yatırımları, kent projeleri ve medya gibi farklı alanlarda girişimler gerçekleştirerek çok yönlü bir iş insanı profili ortaya koymuştur. Türkiye ve Avrupa’da gelişen hizmet ve yatırım ağıyla faaliyetlerini sürdüren Engin; yatırımcı odaklı yaklaşımının yanı sıra sosyal ve toplumsal çalışmalara verdiği destekle de iş dünyasındaki faaliyetlerini çeşitlendirmektedir.

Cengiz Sarıkaya

Cengiz Sarıkaya, 1969 yılında İstanbul’da doğmuştur. Beşiktaş camiası içerisindeki aktif çalışmalarıyla öne çıkan Sarıkaya, Karakartal Derneği Başkanlığı görevini yürütmekte ve aynı zamanda Beşiktaş JK Divan Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Profesyonel iş hayatında gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Sarıkaya; gayrimenkul uzmanlığı ve danışmanlığının yanı sıra, sektör kapsamında bilirkişilik çalışmaları da gerçekleştirmektedir. Mesleki bilgi ve deneyimini farklı gayrimenkul projelerinde değerlendiren Sarıkaya, Beşiktaş camiasına yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

İpek Gençer Yağcı

İpek Seviye Gençer Yağcı, BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Gençer Yağcı, hukuk ve ticaret alanlarındaki uzmanlığını üst düzey yöneticilik deneyimiyle birleştirmektedir. University of Westminster Hukuk Fakültesi mezunu olan Gençer Yağcı, Şirketler ve Finans Hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ziya Fırat Gültekin

Av. Ziya Fırat Gültekin, 1977 yılında Antalya’da doğmuştur. Fırat Gültekin & Partners Avukatlık Bürosu’nun kurucusu olan Gültekin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 20 yılı aşkın mesleki deneyime sahip olan Gültekin; Ticaret ve Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Sözleşmeler ve Rekabet Hukuku alanlarında yerli ve uluslararası şirketlere hukuki ve stratejik danışmanlık sunmaktadır. Aynı zamanda üniversitelerde dersler vermekte ve iş dünyasına yönelik eğitim ve seminerler gerçekleştirmektedir. İngilizce bilmektedir.